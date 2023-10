Gabriel Magalhães liderou estatísticas do Brasil no empate com a Venezuela

Se o desempenho e o resultado diante da Venezuela, dentro de casa, não foram o esperado, o empate por 1 a 1 da última quinta-feira teve uma boa notícia para a seleção brasileira. Em sua terceira partida pelo Brasil, o zagueiro Gabriel Magalhães marcou seu primeiro gol pela Amarelinha, demonstrou — mais uma vez — solidez defensiva e liderou estatísticas da equipe no confronto.

Nos aspectos de defesa, o jogador de 26 anos foi o primeiro em ações defensivas, com sete, em cortes, com cinco, em interceptações, com duas, e não sofreu dribles no confronto. Os números são do Sofascore, veículo especializado em dados estatísticos.

Além disso, o defensor que atua no Arsenal, da Inglaterra, foi o líder da Seleção em passes certos, concluindo 88 toques, e em ações com a bola, com 102 — a título de comparação, Richarlison acumula 41 intervenções com a posse nos três jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.