Atuesta avança em transição física e participa de treino do Palmeiras junto do elenco

O Palmeiras se apresentou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol para seguir com a preparação para o confronto diante do Atlético-MG. A partida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá na próxima quinta-feira, no Allianz Parque.

A comissão técnica de Abel Ferreira decidiu realizar um trabalho em campo reduzido, com foco em técnicas de marcação e finalizações. O destaque ficou por conta do meio-campista Eduard Atuesta, que participou de parte do treino com o restante da equipe.

O colombiano, que ainda está em transição física por conta de uma lesão no joelho, realizou algumas das atividades dentro de campo e também fez outros trabalhos separados. Existe a expectativa de que o jogador de 26 anos volte a atuar ainda em 2023.