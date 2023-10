Athletico-PR faz treino tático na Arena da Baixada de olho em partida contra o Grêmio pelo Brasileiro

O Athletico-PR deu sequência à preparação para a partida contra o Grêmio, válida pelo Campeonato Brasileiro. Diferentemente dos últimos treinos, que aconteceram no CAT Caju, o Furacão realizou o treinamento desta sexta-feira na Arena da Baixada, em Curitiba.

Esse é o terceiro treino da semana do time paranaense. A equipe principal do Furacão se apresentou às 8h30 (de Brasília) para as primeiras atividades do dia. Os jogadores fizeram exercícios de fisioterapia, com o objetivo de prevenir lesões, e visaram também a regeneração física.

Em seguida, o elenco do Athletico-PR partiu para o gramado da Arena da Baixada, onde foi realizado um treino tático, com foco na saída de bola e na pressão ao adversário. Após o fim da atividade tática, os atletas participaram de um treinamento de finalizações a gol.