Zé Rafael mira recuperação do Palmeiras e revela que folgas ajudaram na assimilação da sequência negativa

O Palmeiras, em um período de quatro dias, foi eliminado pelo Boca Juniors, nos pênaltis, no Allianz Parque, na semifinal da Libertadores, e foi derrotado pelo Santos, no Campeonato Brasileiro, de virada, por 2 a 1. A equipe vem de três derrotas seguidas no torneio nacional e está a 11 pontos de distância do líder Botafogo.

"Desde o início do ano, a gente projeta os nossos objetivos e trabalha muito para alcançar a maioria deles. Este ano foi muito difícil, acabamos tropeçando em algumas decisões que não esperávamos, mas o trabalho segue da mesma maneira, com a mesma convicção. Não é uma eliminação que vai apagar todo o trabalho que a gente fez ao longo deste ano e dos anteriores. Não estamos satisfeitos com isso e nosso objetivo é, além de sempre estar evoluindo e melhorando, terminar o ano da melhor maneira possível. Se não for com o título, que seja com a nossa vaga direta na Libertadores", finalizou.

Por fim, o Palmeiras retorna a campo apenas na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, no Allianz Parque, às 19 horas (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. Com 44 pontos, o Alviverde é o quarto colocado na tabela, empatado na pontuação com Grêmio, terceiro colocado, e Flamengo, em quinto lugar.