Volante Luan, do São Paulo, participa de doação de brinquedos no Dia das Crianças

O volante Luan, do São Paulo, organizou e participou de um projeto de doação de brinquedos nesta quinta-feira, Dia das Crianças. O evento ocorreu no Morro Doce, em São Paulo, bairro em que o jogador cresceu e costuma fazer diversos projetos sociais.

Luan explicou em entrevista à Gazeta Esportiva que este não é o primeiro projeto que ele organiza para ajudar seu bairro e detalhou a história por trás dessa iniciativa.

"Esses eventos se iniciaram no período do pandemia, acho que ali foi um período muito difícil. E eu, junto dos meus amigos, a gente se solidarizou com aquele momento que estávamos vivendo. E acabamos fazendo camisetas e vendendo e o retorno foi usado para comprar cestas básicas. Desde a pandemia, que foi um momento difícil, a gente começou e eu não parei. Dia das crianças, Natal, sempre que eu posso eu costumo vir aqui para ajudar o meu bairro", explicou.