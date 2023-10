Everton Cebolinha exalta novo técnico Tite: 'Vai dar muitas alegrias à nação'

Everton Cebolinha, campeão da Copa América em 2019 sob o comando de Tite na Seleção Brasileira, falou com a #FlaTV sobre esses primeiros dias com o novo técnico do #Flamengo. Esta entrevista e as imagens do segundo dia de treino com Tite, estão à sua disposição nos canais da... pic.twitter.com/7MFX1XHhcD

? Flamengo (@Flamengo) October 12, 2023