Veja situação de jogadores que estão emprestados, mas podem compor elenco do Corinthians em 2024

Raul Gustavo, por sua vez, foi emprestado ao Bahia no início de 2023 e vive momento de baixa no clube nordestino. Atualmente, o defensor é opção no banco de reservas, ficando atrás de nomes como Vitor Hugo, Kanu e Gabriel Xavier. O zagueiro tem 14 jogos na temporada, sendo titular em 12.

Raul começou bem sua trajetória no Esquadrão de Aço, tendo espaço com Renato Paiva, mas se lesionou e teve que operar o joelho em março. Desde então, o jovem de 24 anos nunca retomou o prestígio inicial. Assim como Ivan, o zagueiro possui vínculo com o Corinthians até final de 2024.

O terceiro caso de jogador emprestado que pode ajudar o Corinthians em 2024 é o de Luis Mandaca, que se encontra no Juventude. Formado na base do Timão, o volante de 22 anos possui 30 jogos na temporada pela equipe de Caxias do Sul, com três gols marcados.

Mandaca vinha sendo titular absoluto no Ju até sofrer lesão muscular, em junho. Desde sua recuperação, o atleta vem sendo opção no banco de reservas do técnico Thiago Carpini.

Pelo Corinthians, Mandaca subiu ao profissional nos tempos de Vagner Mancini, no começo de 2021, e chegou a atuar como lateral direito. O contrato do jovem é válido até 31 de agosto de 2024 com o Timão.