Vasco 'torce' para Medel ser punido na seleção chilena; entenda

O zagueiro Gary Medel e o lateral Puma Rodríguez serão os representantes do Vasco da Gama na próxima Data Fifa.

Os jogadores estarão à disposição das Seleções do Chile e Uruguai, respectivamente, nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.... pic.twitter.com/4V0cwO1JHF

Gary Medel ficou de fora do empate do Vasco com o São Paulo pois cumpria suspensão pela expulsão na derrota para o Santos, na Vila Belmiro. O atleta chileno é capitão e um dos líderes do elenco, sendo muito importante para a busca do clube em se afastas da zona de rebaixamento.