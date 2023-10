STJD marca julgamento de recurso do Santos por arremesso de objetos na Vila Belmiro

O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) marcou para a próxima quinta-feira o julgamento do recurso que foi apresentado pelo Santos após as infrações cometidas no jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, quando objetos foram arremessados pela torcida no gramado da Vila Belmiro.

Por esse motivo, o Peixe foi condenado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD com a perda de dois mandos de campo e uma multa de R$ 36 mil. O clube recorreu da decisão e conseguiu um efeito suspensivo para contar com sua torcida nas partidas contra Vasco e Bragantino.

O julgamento do recurso foi marcado para a mesa data do duelo com Massa Bruta, que ocorre no período da noite, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Brasileirão.