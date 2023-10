São Paulo promove ação especial no CT em celebração ao Dia das Crianças

#DiaDasCrianças especial para todos nós!

Centenas de crianças de comunidades carentes e da rede municipal de ensino, ao lado de seus pais, lotaram a arquibancada do CT da Barra Funda para acompanhar o treino.#FelizDiaDasCrianças#TricolorDesdeSempre#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/bsd2UPZr1k

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 12, 2023

Nas suas redes sociais, o São Paulo também divulgou fotos de membros do atual elenco mais novos. A torcida e o elenco foram desafiados a reconhecer imagens antigas de Calleri, Luciano, Galoppo, Ferraresi, Pablo Maia, Wellington Rato e do técnico Dorival Jr.

Com a vaga assegurada para a Libertadores, o clube do Morumbi busca confirmar de vez a permanência na elite do futebol brasileiro. Com 35 pontos, na décima posição, o Tricolor terá pela frente o Goiás, no próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), no Serrinha.