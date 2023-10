Santos celebra 107 anos da inauguração da Vila Belmiro: "Nossa eterna casa"

Dali em diante, a Vila Belmiro virou um palco de glórias e berço de craques. Foi lá que começaram astros como Pelé, Pepe, Coutinho, Mengálvio, Giovanni, Robinho e, mais atualmente, Neymar, Ganso e Rodrygo. As diversas estrelas reveladas pelo clube ganharam o apelido de "Meninos da Vila".

O maior artilheiro da história do estádio, até os dias atuais, é o Rei Pelé, com 288 gols, seguido por Feitiço, com 162, e Pepe, com 152.

Com capacidade para cerca de 16 mil torcedores, este pode ser o último aniversário da Vila Belmiro da maneira como o estádio é conhecido. Há menos de um mês, o Santos anunciou um acordo com a WTorre para a construção da nova Vila.

O palco será demolido e dará lugar a uma Arena, que será construída no mesmo lugar, nos moldes parecidos com o Allianz Parque, do Palmeiras. A previsão para o início das construções é no mês de janeiro do ano que vem.