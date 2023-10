Renato Augusto treina sem bola no Corinthians em pausa da data Fifa

O Corinthians realizou na manhã de hoje (12), o terceiro treino neste período de data Fifa. O meia Renato Augusto apareceu em um dos campos para realizar atividades específicas, sem bola, com Bruno Mazziotti, chefe do departamento de saúde e performance. O atleta se recupera de um problema na panturrilha, adquirido no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato foi visto realizando corridas ao lado de Mazziotti, depois de ficar um período na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. O camisa 8 é considerado dúvida para o confronto contra o Fluminense, no próximo dia 19 (quinta-feira).

Não vieram ao campo o atacante Giovane e Paulinho, que se recuperam de lesão. Bruno Méndez e Matías Rojas são baixas por conta da data Fifa, enquanto Matheus Donelli e Guilherme Biro estão com a Seleção Brasileira para a disputa do Pan-Americano.