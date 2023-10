Real Madrid acerta a renovação de contrato de Valverde com multa bilionária

Além de Valverde, o Real também já tem negociações fechadas para renovar com o meia Eduardo Camavinga e com o atacante Vinicius Júnior. A ideia do presidente Florentino Pérez é valorizar e proteger atletas importantes para o time do técnico Carlo Ancelotti e proteger seus jogadores do assédio de outros clubes no mercado da bola.

O Real Madrid usa a pausa para a Data Fifa para não só acertar negociações com seus atletas, mas também para recuperar lesionados. Até agora, o zagueiro David Alaba e o meia-atacante Arda Guler são os que estão recuperados de contusão e já treinam com bola. Por outro lado, o goleiro Thibaut Courtois e o defensor Eder Militão seguem em tratamento após passarem por cirurgia para corrigir rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho.

Atualmente, o Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 24 pontos, dois a mais que o Girona, segundo colocado da competição.