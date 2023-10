Premier League prepara homenagens e lamenta mortes em Israel e Faixa de Gaza: "Atos brutais"

O conflito entre Israel e o grupo militar islâmico Hamas causou mais de 1,8 mil mortes desde a última semana. Nesta quinta-feira, a Premier League, liga de futebol inglesa, lamentou a "violência contra civis inocentes" no território israelense e na Faixa de Gaza.

"A Premier League está chocada e entristecida pela escalada da crise em Israel e em Gaza e condena veementemente os atos horríveis e brutais de violência contra civis inocentes. Esperamos pela paz e as nossas mais sinceras condolências vão para as vítimas, as suas famílias e as comunidades afetadas", comunicou em nota oficial.

A competição também anunciou que fará homenagens aos civis que sofrem com o conflito nos próximos jogos do Campeonato Inglês, que retorna no dia 21 de outubro.