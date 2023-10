Ponte Preta anuncia nova fornecedora de material esportivo para 2024; confira

A Diadora, marca italiana de sportswear, é a nova fornecedora de material esportivo da Ponte Preta. Com o acordo, A Macaca passará a utilizar os kits da empresa a partir de 2024.

A marca, que patrocinou o clube entre o final dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, firmou um contrato de três anos com o time paulista. Segundo Milton Souza, Diretor Geral da Diadora no Brasil, a parceria resgata o bom relacionamento dos torcedores da Macaca com a marca e faz parte da sua estratégia de retorno à elite do futebol brasileiro.

"A Diadora tem uma história de sucesso com a Ponte Preta e seus torcedores, que lembram com carinho de algumas das camisas icônicas que lançamos no passado", explica. "O time é um dos mais importantes no estado de São Paulo e essa é a primeira parceria de muitas que iremos anunciar em breve", comentou Milton.