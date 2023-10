Patrocínio rival, conflito de interesses e vandalismo: veja tudo que presidente do Palmeiras disse em coletiva

Nos últimos dias, depois dos muros da sede social do Palmeiras amanhecerem pichados, a 'vítima' da vez foi a Crefisa. Diversas lojas da principal patrocinadora do clube viraram alvo de protestos de torcedores do Verdão. "Leila mentirosa" e "Fora Barros", mais uma vez, foram os dizeres da manifestação.

Confira todas as respostas de Leila Pereira na entrevista coletiva:

Falta de contratações

"Realmente, é importante nós retroagirmos ao meu primeiro ano de mandato. Nós contratamos cerca de 10 atletas. Acho que vocês já sabem como é o processo de contratação, mas é bom repetir. A presidente nunca contrata isoladamente, decidimos em conjunto, sempre. A presidente, a comissão liderada pelo Abel, e nosso diretor de futebol. Sem anuência desses três, ninguém entra e ninguém sai. Todos os anos, temos planejamento. Abel se posiciona dizendo quais as necessidades, o que precisa, e essas solicitações vão para analise. Analistas fazem o levantamento no mundo todo, de atletas com o perfil pedido pelo treinador. Levando em conta sempre algumas premissas, com relação a idade, quanto que o Palmeiras pode investir, levantamento e apresentamos para os três. Comissão e diretor decidem. Foi isso que foi feito ano passado e nesse ano. Ano passado, contratamos 10 jogadores. Alguns deles não se adaptaram, tivemos que emprestar. E vocês sabem que contratação é investimento alto. Quando você contrata, você não tem certeza que vai performar. É muito subjetivo. Alguns atletas não se adaptaram aqui, tivemos que emprestá-los. 2023, tivemos um pouco mais de cuidado. Como já tivemos esse problema em 2022, tivemos que impor responsabilidade financeira. Não vou, já falei diversas vezes, sobrecarregar o Palmeiras financeiramente para dar satisfação a jornalistas, a alguns torcedores. Sei que querem contratação, mas quem paga é o clube. Não posso sobrecarregar o clube acima do que é possível pagar. Não vou fazer isso, penso o Palmeiras a longo prazo, não para o próximo campeonato. Quero Palmeiras protagonista sempre, não ganhar e estar quebrado ou na segunda divisão, como foi em 2012. Essa responsabilidade que nós temos. Tivemos contato com vários atletas. Tive dificuldade grande, presidente que está diariamente aqui, dificuldade de trazer atletas para o Brasil. Os meus atletas querem sair. Dificuldade grande que dirigente tem. Não vou contratar atleta aposentado em atividade. Se não é atleta que vai suprir as necessidades do nosso treinador, prefiro não trazer. Melhor dar oportunidade para a base, a melhor disparada do Brasil. Prefiro sempre dar prioridade a renovação de atletas tantas vezes campeões. Torcedor tem que perceber: todas renovações feitas, propostas várias para jogadores saírem, e consegui que ficassem. Como? Melhorando financeiramente a condição desses atletas. Isso que o torcedor tem que se atentar. Se não veio jogador que não queriam, ao menos Palmeiras não perdeu atleta. Prioridade é sempre manter atletas, que estão sempre conosco, tem profunda ligação, comprovaram capacidade de vencer títulos. Grande parte dos nossos torcedores, quase totalidade, compreendem esse posicionamento. Óbvio que ficamos chateados quando somos desclassificados, mas é impossível um clube ganhar todos os anos. Isso não vai acontecer; Sou presidente há quase dois anos, ganhamos cinco títulos. Não sei se outro presidente ganhou tanto em curto tempo. (Maurício) Galiotte venceu quatro títulos, sendo duas Libertadores. Trajetória espetacular do Palmeiras ultimamente, entendo chateação do torcedor, também fico chateada. Quando ganha, nunca é a presidente. Quando perde, vem para cima de mim. Não tem problema, acho normal a pressão, clube grande como o nosso. O que não entendo são determinadas atitudes de torcedores organizados. Tentamos a contratação de alguns sim, Artur e (Richard) Ríos chegaram. Meio do ano, tentamos. Atletas escolhidos pela comissão não quiseram vir jogar no Brasil. É difícil jogador em atividade no exterior, bem, querer vir para cá. Insegurança do país, dos clubes, causam verdadeira repulsa. O próprio falou isso, tivemos que liberar alguns jogadores por causa disso. Temos dificuldade sim. Pessoalmente, entro nas negociações quando as coisas não andam na rapidez que espero. Eu mesmo falo com atleta e empresário. Essa é a realidade. Podemos cobrar por varias razões. Pressão tudo bem, mas ameaça é crime. Clube não tem poder de polícia. Isso que acontece aqui, repercute no exterior. Nossa gestão é transparente, não tenho porque mentir ou esconder. Não quero trazer jogador que não deu certo na Europa e quer se aposentar aqui. Palmeiras não é lugar de aposentado. Contratação é investimento alto, então quero contratar jogadores que vão resolver. Contratamos algumas apostas que nós entendemos que viriam para resolver. Mas demora um pouco o atleta a performar. Precisamos de paciência. Vamos continuar nessa trilha, nessa luta. Planejamento é feito dentro da Academia de Futebol. Em momento algum faremos negócio por pressão de torcida organizada, pode ficar extremamente claro, claríssimo. Fazemos o que é melhor para o Palmeiras e decidimos aqui dentro da Academia de Futebol. Respeito profundamente os 22 milhões de torcedores que não são da vitória, são do Palmeiras. Esse planejamento que temos desenvolvido durante todo esse tempo, haja visto que hoje somos modelo de administração. Academia de Futebol... vários clubes do mundo vem conhecer, revelações na base... isso enche o orgulho a grande maioria dos torcedores do Palmeiras e vamos continuar nessa linha. Pressão externa não muda uma vírgula do que nós pensamos para o nosso Palmeiras."

Vandalismo ameaça patrocínio da Crefisa?

"É inadmissível. Pressão é normal, mas atos de vandalismo não são. Contra um parceiro, contra quem quer que seja... um parceiro que está há nove anos no Palmeiras, só colaborando com o clube. Crefisa chegou em 2015, Palmeiras quase caiu em 2014 e ficou, mas não por méritos. Vocês (jornalistas) sabem disso e o torcedor também. Ninguém nos procurou do Palmeiras, nós que viemos aqui oferecer patrocínio. Sem esse aporte financeiro que fizemos durante todos esses anos... Crefisa/FAM já colocou R$ 1,2 bi no clube. Por quê? Porque eu tinha certeza que, com aporte financeiro, poderíamos reerguer o Palmeiras. Futebol se faz com investimento, sem dinheiro você não faz nada. Não é tocando bumbo na porta da Academia (de Futebol) que vou renovar com os jogadores. Não é tocando tambor e ameaçando atletas que vou contratar novos jogadores. É com investimento, trabalho claro e profissional. Esses atos de vandalismo contra 40 lojas de uma patrocinadora que só colaborou com o Palmeiras, em momentos dificílimos, inclusive na pandemia. A maioria dos patrocinadores cortaram investimentos, suspenderam patrocínios. Em nenhum momento, nós suspendemos pagamentos para o Palmeiras, por isso conseguimos manter os empregos dos colaboradores. Ninguém foi demitido na época da pandemia, Crefisa continua honrando religiosamente os pagamentos. Torcedor organizado não pensa no Palmeiras, torce pela entidade deles. Se torcesse pelo Palmeiras, não atacariam um patrocinador que está aqui só para ajudar. Se gostassem, não vandalizariam muros do clube. Vandalizam aquilo que amam? Conversa fiada, dogmas do futebol que precisam ser discutidos e rechaçados. Crefisa vai processar a torcida organizada que vandalizou as lojas, cível e criminalmente."