Parceria entre Vini Jr. e Neymar confirmada e Richarlison titular: veja escalação do Brasil contra a Venezuela

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta noite de quinta-feira (12), na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Para manter o 100% de aproveitamento na competição, o técnico Fernando Diniz contará com uma disposição titular inédita.

Isso porque, pela primeira vez sob o também treinador do Fluminense, Vinícius Jr. e Neymar irão atuar juntos. O atacante do Real Madrid jogou as três partidas com Ramon Menezes, enquanto o meia do Al-Hilal estava lesionado. Depois, nos dois primeiros confrontos de Diniz, a situação se inverteu.

A última vez que os dois jogaram juntos foi contra a Croácia, na eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar.