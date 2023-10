Neymar iguala Donovan como maior "garçom" de seleções da história

Neymar segue quebrando recordes com a camisa do Brasil. Nesta quinta-feira, contra a Venezuela, na Arena Pantanal, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o camisa 10 igualou o norte-americano Landon Donovan como o jogador com mais assistências anotadas por seleções da história.

Com o passe para o gol de Gabriel Magalhães contra a Venezuela, em cobrança de escanteio, Neymar chegou a 58 assistências, mesmo número de Landon Donovan, considerado uma lenda do futebol dos EUA.

Vale lembrar que na última Data Fifa, Neymar já havia quebrado um outro recorde. Com o gol anotado na goleada sobre a Bolívia, o camisa 10 superou Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira, com 79 gols.