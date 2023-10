NBB promove evento de lançamento da temporada 2023/24 no Parque São Jorge

Para celebrar a abertura do maior NBB de todos os tempos, a Liga Nacional de Basquete (LNB) realizou um evento nesta quarta-feira, no Salão Nobre do Parque São Jorge, sede do Corinthians. A bola sobe oficialmente para a 16ª edição do campeonato no dia 21 de outubro (um sábado), às 17 horas (de Brasília), com o duelo entre Sesi Franca e São Paulo, no Ginásio do Pedrocão, em Franca.

Participaram do evento jogadores, treinadores, dirigentes de clubes, influenciadores, produtores de conteúdo e representantes de parceiros comerciais da Liga Nacional de Basquete. O lançamento foi transmitido ao vivo, por meio do YouTube do torneio, pelos apresentadores Gustavinho Lima, Bruno Laurence e Alexandre Oliveira, que conversaram com dirigentes e atletas. O casal Gabi e Guilherme Giovannoni conduziu e comandou a cerimônia.

Nesta temporada, o campeonato vem acompanhado do slogan "NBB CAIXA Cada Vez Mais Forte, Cada Vez Melhor", simbolizando a força e a inovação constantes da competição que reúne os maiores clubes do basquetebol brasileiro e oferece entretenimento de alto nível aos torcedores.