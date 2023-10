Corinthians: Moscardo volta a treinar com grupo após entorse no tornozelo

O volante Gabriel Moscardo está treinando com o grupo do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda não está totalmente recuperado de uma entorse no tornozelo, adquirida no empate em 1 a 1 com o Flamengo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A situação não preocupa, mas requer atenção dos profissionais do clube.

No treino desta quinta-feira, Moscardo participou das atividades com bola, mas não marcou presença na parte de enfrentamento em campo reduzido, com foco em jogadas de ataque versus defesa. O atleta se manteve todo tempo no Campo 4, onde a comissão técnica trabalhou jogadas de transição ofensiva, visando recuperação de bolas e finalização das jogadas.

Contra o Flamengo, Moscardo foi substituído por Mano Menezes aos 30 minutos do segundo tempo, dando lugar a Felipe Augusto. No confronto, o jovem atuou mais avançado, como um segundo volante.