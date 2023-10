Messi sai do banco, Argentina vence Paraguai e assume liderança provisória das Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina não possui nenhum jogador entre os convocados que atua no futebol brasileiro. O Paraguai, por sua vez, colocou Gustavo Gómez, do Palmeiras, no time titular. Matías Rojas, do Corinthians, ficou o confronto inteiro no banco.

Em seu próximo compromisso pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina enfrenta o Peru. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 23 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

O Paraguai, por sua vez, joga em casa na próxima rodada. Também na próxima terça-feira, os paraguaios recebem a Bolívia, às 19h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

O confronto entre Argentina e Paraguai

A seleção argentina começou cedo os trabalhos e abriu o marcador aos dois minutos de jogo. Rodrigo De Paul cobrou escanteio no segundo pau e Otameni, de voleio, fez um golaço. A bola ainda desviou na zaga do Paraguai antes de acabar no fundo das redes: 1 a 0 para a Argentina.