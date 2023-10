Marcelo Fernandes comanda atividade no segundo dia de treinos do Santos na data Fifa

Na manhã desta quinta-feira, o Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé durante o período de data Fifa. O time segue preparação para o jogo diante do Red Bull Bragantino, que ocorre daqui a uma semana.

As atividades do dia foram compostas por trabalhos físicos e técnicos, comandados por Marcelo Fernandes. Mais uma vez, o treino contou com a ausência de Soteldo e Tomás Rincón, convocados à seleção da Venezuela. Eles, inclusive, entram em campo nesta noite, às 21h30 (de Brasília), contra o Brasil, em Cuiabá, pela Eliminatórias.

No fim das atividades, é possível ver o grupo de jogadores posando para uma foto com algumas crianças em campo, em comemoração ao Dia das Crianças.