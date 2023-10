Luan valoriza temporada sem lesões no São Paulo e com título da Copa do Brasil

O volante Luan, que por duas temporadas seguidas sofreu com lesões, está vivendo um ano de 2023 mais estável com a camisa do São Paulo. Em 2021, o atleta contundiu o músculo adutor da coxa esquerda e depois precisou passar por cirurgia em junho do ano seguinte, o que o tirou de campo até setembro de 2022.

Apesar de perder espaço no elenco titular em 2023 e disputar apenas 11 partidas na temporada, todas pelo Brasileirão, o jogador de 24 anos não perdeu mais tempo por lesão.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Luan celebrou a temporada de recomeço no São Paulo e destacou a importância do título da Copa do Brasil, conquistada em setembro contra o Flamengo.