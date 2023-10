Kevyson ganha espaço e se consolida como titular do Santos com Marcelo Fernandes

Uma das razões que motivaram a escolha de Marcelo por Kevyson foi a falta de opções. Antes titular, Felipe Jonatan sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Já outro garoto, como Lucas Pires, acabou sendo emprestado ao Cádiz, da Espanha.

Dodô foi contratado pelo Santos no meio de ano, mas Marcelo Fernandes avaliou que o jogador não estava rendendo bem na beirada do campo e o deslocou para a função de terceiro zagueiro, junto com Joaquim e João Basso. Dessa forma, abriu-se espaço para Kevyson.

O lateral de 19 anos soma nove partidas com a camisa do Santos na temporada atual. Ele foi campeão do Paulistão sub-20 no ano passado, em cima do Corinthians, e disputou a Copinha deste ano, a qual o Peixe foi eliminado na fase de semifinais.

O atleta deve seguir como titular para o próximo desafio da equipe na temporada, diante do Red Bull Bragantino, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.