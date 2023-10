James Rodríguez marca, mas Uruguai busca empate com a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta quinta-feira, em compromisso válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026, a Colômbia recebeu o Uruguai no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. As duas seleções empataram em 2 a 2. James Rodríguez e Uribe fizeram para os mandantes, enquanto Mathías Olivera e Darwin Nuñez marcaram para os visitantes.

Com o resultado, a Colômbia chega aos cinco pontos e ao seu segundo empate consecutivo, se mantendo na terceira posição. Já o Uruguai não retoma o caminho das vitórias, mas volta a somar pontos após a derrota no último embate. A seleção treinada por Marcelo Bielsa vai aos quatro pontos e fica no quarto lugar - ainda podendo ser ultrapassada até o fim da rodada.

Alguns jogadores de equipes brasileiras foram titulares com suas respectivas seleções. Do lado colombiano, James Rodríguez, do São Paulo, e Jhon Arias, do Fluminense, saíram jogando. Richard Ríos, do Palmeiras, começou no banco e entrou nos 45 minutos finais.