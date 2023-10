Internacional goleia Boca Juniors e avança às quartas da Libertadores feminina na liderança do Grupo D

??????? ???? ???????? ?? ?% de aproveitamento! Com gols de Priscila, duas vezes, Soll, Roberta e Letícia Monteiro, Gurias batem o Boca por 5? a 0?, fecham a primeira fase com nove pontos e avançam como líderes para as quartas de final da Libertadores! ?? pic.twitter.com/UzoDHxIlUX

? Gurias Coloradas (@GuriasColoradas) October 13, 2023

As Gurias Coloradas entraram em campo apenas com a missão de permanecerem com 100% e aproveitamento e na liderança do Grupo D. O Internacional não deu vez ao Boca Juniors e abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Eskerdinha cruzou na área, Bruna Benites desviou e a bola sobrou para Roberta mandar para o gol de cabeça.

Aos 20 minutos, Priscila ampliou. Priscila recebeu de Eskerdinha na área, tentou o chute e foi travada. Analuyza ficou com a sobra, devolveu para, que não deu vez para a goleira e fez o segundo. Quatro minutos depois, o Inter marcou mais um. Analuyza recebeu bom passe de Benites, pela direita e cruzou no meio da área para Letícia marcar. Antes do intervalo, aos 39, Priscila marcou o quarto, de pênalti.

Com o placar construído ainda na primeira etapa, o Internacional seguiu dominando o jogo no segundo tempo. Priscila teve boa chance de marcar mais um, aos 23, mas Oliveros defendeu. Soll tentou no rebote e mandou na trave.