Flamengo e Palmeiras seguem no top-10 dos melhores times do mundo; veja ranking

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou o ranking de setembro dos melhores times do mundo. A tabela é divulgada mensalmente e é montada de acordo com uma pontuação da cada clube.

No top-10, onde aparecem grandes times europeus como Manchester City, Real Madrid e Inter de Milão - os três primeiros colocados nessa ordem - também figuram times brasileiros como Palmeiras e Flamengo. O Verdão ganhou uma colocação e é o oitavo na lista, com 213 pontos. Já o Rubro-Negro, que antes era o terceiro, caiu para sexto, com 234.

O destaque fica também para Fluminense e Fortaleza, ambos finalistas da Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente. Após subir 14 posições, o Tricolor das Laranjeiras é o 21° melhor time, enquanto o Leão do Pici foi de 17° para 13º.