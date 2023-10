Holanda x França e Portugal x Eslováquia: veja onde assistir e mais detalhes dos jogos pelas Eliminatórias da Euro

Os holandeses brigam com a Grécia pela segunda vaga para a Euro. Os gregos têm o mesmo número de pontos, mas um jogo a mais que a Holanda.

Outro destaque acontece no Grupo J das Eliminatórias. Portugal recebe a Eslováquia, no estádio do Dragão, também às 15h45. Os donos da casa estão na liderança do grupo. Os portugueses vão confirmar a classificação em caso de vitória.

Já a Eslováquia está na vice-liderança e quer surpreender para se aproximar do principal objetivo, que é disputar a Eurocopa em 2024.