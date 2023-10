Hoje rompida com a Mancha, Leila já teve relação estreita e ganhou até carteirinha de sócia

Mas nem sempre a opinião da mandatária foi essa. Em 2017, ao lançar candidatura para as eleições do Conselho Deliberativo do Palmeiras naquele ano, Leila promoveu um show da escola de samba Mancha Verde para marcar o evento. A agremiação, claro, é ligada à principal torcida organizada do Verdão.

Dois anos depois, em 2019, a escola de samba foi campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. O título veio, em parte, por conta do apoio financeiro de Leila.

Isso porque a Mancha recebeu cerca de R$ 3,5 milhões à época, da Crefisa. O aporte foi feito pela hoje presidente, que já era, então, conselheira do clube. "É campeã! Parabéns a toda comunidade. Mancha, você me dá muito orgulho", escreveu a executiva no X, antigo Twitter, à ocasião.

Leila cumprimenta Felipão, então técnico do Verdão, com camisa e faixa da Mancha, campeã do Carnaval de 2019

Leila, neste meio-tempo, chegou a batizar um de seus cachorros com o nome 'Mancha', em clara referência à torcida organizada.

Em maio de 2020, Leila ganhou uma carteirinha de sócia da principal torcida organizada alviverde. Em uma live, Paulo Serdan e André Guerra, então principais líderes da agremiação, fizeram uma surpresa.