Herói da Copa do Brasil, Nestor se destaca em chances claras criadas no Brasileirão

Herói do título da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor se destaca em grandes chances claras criadas no Brasileirão. Segundo o Sofascore, o meia do São Paulo é o quarto melhor no quesito, com oito.

O melhor na lista do site é o Eduardo (10), do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. A dupla do Flamengo, Gerson (9) e Arrascaeta (9), e Vítor Bueno (8), do Athletico-PR, fecham o top 5.

É válido ressaltar que o São Paulo deixou de lado por um momento o torneio de pontos corridos para focar na disputa das copas. Por causa dos pés de Nestor, a estratégia se mostrou acertada, com o título da Copa do Brasil.