Grêmio se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão

O Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e deu início à preparação para pegar o Athletico-PR. O presidente Alberto Guerra acompanhou as atividades do dia.

Após a data Fifa, o Tricolor gaúcho pega o Furacão, na próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, às 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.