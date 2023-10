Gols de cabeça e jogadas ensaiadas: entenda como bola parada foi fundamental em arrancada do Santos

"Retornei ao Santos com o professor Diego Aguirre e ele pegava muito no pé nesse sentido, estamos apenas dando sequência a isso. O treinamento que a gente faz é sempre estudando o adversário, temos essa bola forte com o Dodô no primeiro pau e sabemos que essa casquinha dele é bem proveitosa, isso tem nos favorecido. Temos que trabalhar isso, contra o Bahia ganhamos o jogo em bolas paradas", analisou.

O comandante retornou ao Peixe como interino, mas mudou a cara do time após a demissão de Aguirre. Ele obteve três triunfos seguidos acabou sendo efetivado até o fim do ano. Neste período, viu a equipe deixar o Z4 e subir para o 14º lugar da tabela, com 30 pontos, três de vantagem sobre a zona da degola.

O Santos retorna a campo apenas daqui a pouco mais de uma semana, na quinta-feira que vem, após a pausa para a data Fifa. O time enfrenta o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.