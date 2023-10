Gabriel Magalhães lamenta oportunidades desperdiçadas pelo Brasil contra a Venezuela: "Tivemos grandes chances"

Nesta quinta-feira (12), a Seleção Brasileira ficou somente no empate com a Venezuela por 1 a 1, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, Gabriel Magalhães e Bello marcaram os gols do confronto.

Foi apenas a segunda vez na história da competição que o Brasil falhou em vencer o time 'vinotinto': até então, o retrospecto dava conta de 17 triunfos da 'Amarelinha' e um empate.