Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre critica Leila Pereira em carta aberta: "Não comprará nosso respeito"

Em sua memória seletiva como dirigente/patrocinadora, que não consegue enxergar conflito de interesses por estar com dois chapéus ao mesmo tempo, a senhora se esqueceu de dizer que por quase oito anos usufruiu sem nenhum escrúpulo do apoio da uniformizada que que agora passou a atacar. Os iludiu com falsas promessas e não aceitou ser cobrada posteriormente.

Curioso notar que não foi a dor do palmeirense com a eliminação da Libertadores em casa, há uma semana, que lhe fez vociferar. Foram pichações às lojas da sua empresa que te tiraram do costumeiro e cômodo sumiço em tempos de derrotas. O que mexeu com seus brios foi a ameaça à sua verdadeira e maior paixão, a Sociedade Anônima Crefisa.

Senhora presidente, vossa excelência é muito vivida e deve saber que, mesmo sendo muito rica, não conseguirá comprar a admiração dos palmeirenses. Isso se conquista. Dinheiro, mesmo em enorme quantidade, também não compra berço. Não compra educação. Não compra postura. Não compra idolatria. E, principalmente, não comprará o nosso respeito.

Como me aposentei da política do clube e não tenho nenhum objetivo que não seja desejar o melhor para o meu time de coração, seguirei aqui torcendo para que sua gestão enfim encontre um rumo e devolva a alegria e o orgulho aos palmeirenses.

O que me consola hoje é saber que nada é para sempre e que, cedo ou tarde, voltaremos a ter um palmeirense de verdade neste cargo tão importante. Depois da senhora, e apesar da senhora, o Palmeiras continuará sendo o Palmeiras.

"Hoje você é quem manda