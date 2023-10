Espanha vence Escócia e Noruega goleia o Chipre pelo Grupo A das Eliminatórias da Euro

Pelo outro jogo do Grupo A, a Noruega goleou o Chipre por 4 a 0, na AEK Arena. A seleção norueguesa não encontrou dificuldades em se impor e contou com boa atuação do atacante Erling Haaland, autor de dois gols.

Quem abriu o placar foi Alexander Sorloth, aos 33 minutos. Na sequência, o atacante do Manchester City ampliou com gols aos 20 e aos 27 minutos do segundo tempo. Na reta final da partida, Fredrik Aursnes fechou a goleada aos 36.

Ainda nesta quinta-feira, em confronto direto pela liderança do Grupo D, a Turquia venceu a Croácia por 1 a 0. A seleção turca chegou aos 13 pontos e assumiu a ponta do grupo, seguido da própria Croácia, com dez.

Veja os resultados das Eliminatórias da Euro desta quinta-feira: