Equipe sub-20 do Corinthians fica sem calendário até Copinha e Danilo tem futuro indefinido no clube

Se no profissional as coisas não andam boas para o Corinthians, o mesmo vale para a equipe sub-20. Com a eliminação na fase de grupos do Campeonato Paulista da categoria, o Timãozinho está sem calendário até a disputa da Copa São Paulo Futebol Júnior, no começo de 2024.

Na Copa do Brasil, outro torneio em disputa na categoria sub-20, o Corinthians foi eliminado para o Fluminense nas quartas de final, após perder a ida por 4 a 0 e vencer a volta por 3 a 1. No Brasileiro, que já terminou, o Timãozinho caiu na semifinal para o Palmeiras, tendo perdido os dois confrontos da eliminatória.

A ausência de resultados, somada com a eleição presidencial de novembro, faz com que o futuro do técnico Danilo esteja indefinido. O ídolo do Timão chegou ao sub-20 em janeiro de 2022 a pedido de Duilio Monteiro Alves, que deixará o cargo de presidente ao final do ano. André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição) disputam o pleito e podem optar por um novo treinador para a principal categoria amadora do clube.