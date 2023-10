Enquete: torcida acredita que Abel Ferreira não vive pior momento no comando do Palmeiras

A torcida do Palmeiras deu seu veredito sobre o atual momento de Abel Ferreira no comando da equipe. De acordo com os resultados de enquete realizada pela Gazeta Esportiva, a maioria da torcida alviverde demonstrou acreditar que o português não vive sua pior fase no Verdão.

Cerca de 60% do público votante escolheu a opção de que o primeiro semestre de 2021 foi pior. Naquele período, o clube palestrino foi vice da Supercopa (para o Flamengo), Recopa Sul-Americana (Defensa y Justicia) e Paulistão (São Paulo).

Além disso, o Palmeiras acabou eliminado pelo CRB nas fases iniciais da Copa do Brasil após disputa de pênaltis.