Empresário confirma ida de Vitor Roque ao Barcelona em janeiro: 'Está acertado'

Em entrevista à rádio RAC 1, da Catalunha, o empresário de Vitor Roque, André Cury, confirmou um acerto com o Athletico-PR para que o atacante chegue ao Barcelona a partir de janeiro de 2024, ao invés de esperar até a próxima temporada europeia.

"A ideia do jogador e do Barça é que ele venha em janeiro, está tudo acertado com o Paranaense", declarou André Cury, que também agenciou as idas de Neymar e Philippe Coutinho ao clube espanhol, duas das maiores transferências da história do futebol.

O Barcelona anunciou a contratação de Vitor Roque em julho deste ano e comunicou que o brasileiro só se juntaria ao time em agosto de 2024. Entretanto, com as frequentes lesões no elenco, o técnico Xavi e a diretoria culé decidiram antecipar a chegada do reforço.