Em ascensão, Santos tem a quarta melhor campanha do returno do Brasileiro

O Santos vive um momento de franca ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias consecutivas, a equipe deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 14º lugar, com 30 pontos, três de vantagem para o Z4.

Com os resultados, o Peixe aparece como um dos destaques do segundo turno do Brasileirão. O time comandado por Marcelo Fernandes tem a quarta melhor campanha do returno, com 12 pontos conquistados em sete partidas - quatro vitórias e três derrotas (57% de aproveitamento).

O time alvinegro só fica atrás do Atlético-MG, com 13 pontos conquistados neste período, do Bragantino, com 14, e do Fortaleza, com 16. O Flamengo está empatado com o Peixe, com os mesmos 12 pontos.