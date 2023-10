Eliminado da MLS, Messi pode ficar mais de um mês sem jogar até 2024; veja o calendário

Aos 36 anos, Lionel Messi está concentrado com a seleção argentina e se prepara para enfrentar o Paraguai nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar da rodada ser disputada em outubro, essa deve ser uma das últimas partidas do craque no ano.

Isso porque o Inter Miami não atingiu a pontuação necessária para avançar à próxima fase da MLS (Major League Soccer) e está eliminado. Dessa forma, o time de Messi vai cumprir tabela, jogar mais dois jogos e encerrar a temporada de 2023.

Os próximos compromissos da equipe estadunidense serão amistosos em novembro e, depois disso, somente em janeiro de 2024, na pré-temporada. Portanto, Messi não deve entrar em campo em partida oficial até fevereiro, ou seja, por quase três meses.