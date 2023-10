Diniz aponta importância tática de Richarlison e justifica titularidade do atacante

A seleção brasileira realizou nesta quarta-feira seu segundo treino com bola antes de enfrentar a Venezuela, nesta quinta-feira (12), pelas Eliminatórias. Apesar de não confirmar o time que vai a campo, o técnico Fernando Diniz indicou que a base da equipe deve ser a mesma dos últimos dois jogos.

Quem deve estar entre os titulares é o atacante Richarlison, do Tottenham. O jogador não balança as redes pela Seleção desde a vitória sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final das Copas do Mundo do Catar. A seca não agrada o atleta, que durante a partida contra a Bolívia na última data Fifa, saiu com lágrimas nos olhos por não marcar gols.

Apesar de estar a seis jogos sem marcar, Richarlison conta com o apoio do treinador. Diniz afirmou que a escolha pela titularidade do atacante é técnica e não por apoio emocional.