Deyverson visita hotel da Seleção Brasileira em Cuiabá e tieta ídolo Neymar

Nesta quarta-feira, o atacante Deyverson, atualmente no Cuiabá, visitou o hotel em que a Seleção Brasileira está hospedada na capital do Mato Grosso. Em publicação feita em seu perfil do Instagram, o atacante aproveitou para exaltar Neymar. Em sua passagem pelo local, o atleta também entregou uma camisa sua do Dourado para o camisa 10 do Brasil.

"Reencontrar em Cuiabá o meu ídolo Neymar Júnior foi especial demais também. Eu sempre defendi esse cara em todas as entrevistas pois acredito muito no caráter e profissionalismo dele. Você é uma inspiração pra todos nós!", escreveu o jogador na legenda do post.

Deyverson também agradeceu a hospitalidade de todos os integrantes da Seleção e destacou o companheirismo de seu ex-colega de equipe no Palmeiras, o meia-atacante Raphael Veiga.