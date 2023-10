Criciúma x Chapecoense: veja data, horário e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

Criciúma e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, em jogo válido pela 32ª da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva também acompanha o jogo minuto a minuto.

Ao vencer o Vitória, atual líder do campeonato, o Criciúma chegou aos 51 pontos e se aproximou do G4, se fortalecendo na briga por uma vaga para disputar a Série A em 2024. O primeiro clube dentro do G4 é o Guarani, que tem 54 tentos.

Por outro lado, a Chapecoense briga contra o rebaixamento e na última rodada ficou no empate em 0 a 0 com o ABC, que é o lanterna da competição. A Chape está na 17ª posição com 30 pontos, quatro atrás da Ponte Preta, que é a primeira equipe fora do Z4.