Corinthians, Palmeiras e Internacional conhecem rivais das quartas de final na Libertadores feminina; veja duelos

Na noite desta quinta-feira, com o encerramento da fase de grupos da Libertadores feminina, Corinthians, Palmeiras e Internacional conheceram seus respectivos adversários nas quartas de final do torneio. Dos oito times classificados, três são do Brasil, dois do Chile, dois da Colômbia e um do Paraguai.

O Timão, ainda sob o comando de Arthur Elias, terá pela frente o América de Cali (Colômbia) nas quartas de final. Já o Verdão encara o Olimpia (Paraguai), enquanto o Internacional faz duelo contra o Colo-Colo (Chile). A outra disputa das quartas será entre Universidad de Chile e Atlético Nacional, da Colômbia.

A Conmebol também definiu as datas dos confrontos das quartas de final da Libertadores feminina. O Palmeiras será o primeiro brasileiro a jogar, já neste sábado, no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá. Corinthians e Inter disputam uma vaga na semifinal neste domingo, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.