Confederação Brasileira de Atletismo divulga calendário provisório de competições para 2024

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou o calendário provisório de competições para 2024. O grande evento do ano que vem serão os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de 1 a 11 de agosto, na França.

A competição que abre a temporada, nos dias 27 e 28 janeiro, é o Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, que será disputado na cidade de Cochabamba, na Bolívia. A competição será importante, visto que poderá definir os representantes brasileiros para o Mundial Indoor - evento da World Atlhetics que está previsto para o período de 1 a 3 de março, em Glasgow, na Escócia.

Darlan Romani, campeão mundial indoor de 2022 no arremesso do peso, em Belgrado (Sérvia), já confirmou que defenderá seu título no ano que vem. "Não estou fazendo uma preparação específica para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, agora em outubro e novembro. Espero fazer uma boa marca e tentar o bicampeonato", afirmou.