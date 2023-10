Com marcas, convocação e destaque, Vitor Roque completa dois anos de sua estreia no profissional

O atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, completa nesta quinta-feira dois anos de sua estreia como profissional. Foi no dia 12 de outubro de 2021, aos 16 anos, que uma das principais promessas do futebol brasileiro fez a sua estreia na equipe principal do Cruzeiro, no empate com o Botafogo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, o jogador de 18 anos vem colecionando marcas, números de destaques e protagonismo.

Futuro jogador do Barcelona, apesar do pouco tempo como profissional, Vitor Roque já soma grandes feitos na carreira. Em dois anos, o jogador foi convocado pela Seleção Brasileira principal, sendo o mais jovem a estrear pelo Brasil desde Ronaldo em 1994.