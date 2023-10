Chile bate o Peru e conquista primeira vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026

Nesta quinta-feira, o Chile venceu o Peru, por 2 a 0, no Estádio Monumental de Santiago, em duelo válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados por Valdés e Marcelino Núñez.

Com este resultado, a seleção chilena conquistou sua primeira vitória nas Eliminatórias e subiu para sexto lugar, com quatro pontos somados. Já os peruanos ficam em nono lugar, com apenas um ponto.

Ambas as equipes retornam a campo na terça-feira para disputa da quarta rodada das Eliminatórias. O Chile visita a Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín, às 18 horas (de Brasília). Já o Peru joga com a Argentina, no Estádio Nacional de Lima, às 23 horas.