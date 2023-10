Casemiro comenta sobre postura da Venezuela e lamenta empate: "Precisamos melhorar"

Casemiro comentou sobre a postura da Venezuela após o empate em 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Para o volante, o comportamento extremamente defensivo dos rivais ao longo dos 90 minutos impediu mais uma vitória da Seleção Brasileira.

"Uma análise do jogo: jogo de uma equipe querendo propor o jogo e a outra querendo defender, jogando por uma bola. Esse foi o resumo do jogo. Infelizmente, eles conseguiram achar uma bola no final do jogo. Isso é um processo, sabemos que precisamos melhorar, seguir crescendo. Temos pouco tempo de treinamento com o novo treinador. Esse foi o resumo do jogo", disse Casemiro à TV Globo.