Camacho fala sobre reação do Santos no Brasileiro e valoriza apoio da torcida: "Fundamental"

O volante Camacho viveu um momento especial com a camisa do Santos no último domingo. Ao entrar em campo no segundo tempo da vitória sobre o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, ele completou a marca de 100 jogos pelo clube.

Após o feito, o jogador foi homenageado pelo Peixe com um placa entregue das mãos de sua esposa e os dois filhos. Ele se mostrou orgulhoso por alcançar o número e celebrou a conquista pessoal.

"Com certeza é motivo de muito orgulho. É sinal que estou sempre disponível, não tenho muitas lesões e, com pouco mais de dois anos, chegar nessa marca em um dos maiores clubes do mundo é muito gratificante. A sensação é a melhor possível", comemorou o atleta.