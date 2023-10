Brasil decepciona, sofre empate da Venezuela no fim e perde liderança das Eliminatórias para a Argentina

Aos 38, foi a vez de Casemiro arriscar de longe e obrigar Romo a fazer boa defesa. Nos acréscimos, a primeira chegada de perigo da 'Vinotinto': Machís aproveitou contra-ataque e finalizou firme, no alvo, porém Ederson foi capaz de encaixar a defesa.

2º tempo

A Seleção voltou para a etapa final disposta a findar o jogo truncado. Aos três minutos, em bonita jogada individual, Neymar invadiu a área e bateu colocado. Romo pulou e, no alto, espalmou para escanteio. Na cobrança do tiro de canto, o camisa 10 colocou a bola na cabeça de Gabriel Magalhães: com precisão, o zagueiro conferiu às redes e inaugurou o marcador.

A partir do tento, a equipe comandada por Fernando Diniz se soltou mais. Pouco depois, o camisa 10 brasileiro pedalou na intermediária e acionou Yan Couto pela direita. O lateral do Girona fez tudo certo: invadiu a área e cruzou rápido e rasteiro para o próprio Neymar que, entretanto, isolou.

Aos 16, Soteldo cobrou escanteio com perigo e Wilker Ángel apareceu para cabecear. Ederson pulou para, no cantinho, fazer a defesa. Três minutos depois, Gabriel Jesus recuperou bola no campo defensivo e acionou Bruno Guimarães. O volante carregou pelo meio e tocou para Rodrygo, que tabelou com Vini. Jr e recebeu a bola de volta livre, na grande área. O atacante do Real Madrid, porém, chutou à esquerda do gol de Romo.

Aos 25, o Brasil ampliou o marcador com Vini. Jr, que aproveitou sobra de finalização prensada de Neymar após lançamento de Casemiro. No entanto, o camisa 10 estava em posição de impedimento na origem da jogada e Kevin Ortega, graças ao VAR, anulou o tento.